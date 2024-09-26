Парень также рассказал, как популярность повлияла на его жизнь.

Звезде известного мема в сети под названием "успешный малыш" Сэму Гринеру вчера, 25 сентября, исполнилось 18 лет.

Интересно, что забавное фото было сделано его мамой случайно на пляже во Флориде. Но как сейчас выглядит Сэм и как популярность повлияла на его жизнь - читайте дальше.

Успех в 11 месяцев

Сэму было всего 11 месяцев, когда его фото стало самым узнаваемым мемом во всем мире. По словам родителей Гринера, они никогда не могли бы подумать, что этот снимок может понравиться большому количеству людей.

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"Это действительно особенно, потому что Сэм родился недоношенным. Из-за этого ему пришлось пережить операцию на мозге в возрасте 6 месяцев. Поэтому видеть, что его называют "успешным малышом", было очень приятно. Я чувствовала, что это название лучше всего ему подходит", - рассказала мама мальчика изданию Enterate Noticias.

Как популярность повлияла на жизнь Сэма Гринера

В 14 лет Сэм признался, что популярность его пугала и мешала в жизни. К нему подходили поклонники на улице и просили делать позу, как на меме, что не нравилось парню. Но позже именно узнаваемость помогла собрать необходимые средства на лечение его отца, которому диагностировали заболевание почек. Мужчине нужна была срочная пересадка органов, а операция была очень дорогой. Поэтому семья парня решила обратиться ко всем поклонникам с просьбой финансовой поддержки. Благодаря популярности мема "успешного малыша" деньги удалось собрать за неделю, а операция у папы Гринера прошла успешно.

Как сейчас выглядит Сэм Гринер

Сейчас 18-летний парень увлекается искусством и рисует картины. Однако отмечает, что он обычный подросток, а не звезда. Но многие поклонники все же до сих пор любят отправлять мем с ним и отмечают, что Сэм вырос, но его внешность почти не изменилась.

Напомним, ранее маленькая девочка показалась беременной в сети и устроила гендер-пати.

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