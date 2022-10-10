Только днем ранее актриса сообщила, что у нее начался первый съемочный день, а сегодня РФ накрыла мирные города Украины ракетами.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли в сериале "Сваты", рассказала о том, что вся съемочная группа отправилась в бомбоубежище из-за воздушной тревоги и мощных обстрелов россиянами столицы.

"Утро. Воздушная тревога. Группа направляется в бомбоубежище. Держитесь, родные", - написала Кошмал в Instagram-stories и прикрепила фотографию с гримёрки.

Также Анна отреагировала на массовые обстрелы всех регионов страны, которые начались с самого утра 10 октября. Она отметила, что украинцы - сильный народ, который обязательно выстоит.

Видео дня

"Черты сегодня максимально бесятся. Убивать и рушить - это все, что они умеют. Но сколько бы они не "гатили", мы все равно выстоим", - добавила Анна Кошмал.

Напомним, 10 октября с самого утра россияне стали накрывать ракетами мирные города Украины. Под обстрел попали Днепр, Харьков, Киев, Сумы, Львов, Ивано-Франковск и другие города страны. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры и людным местам.

Также УНИАН писал о том, как знаменитости отреагировали на массовые обстрелы 10 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: