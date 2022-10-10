Украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась благодаря роли в сериале "Сваты", рассказала о том, что вся съемочная группа отправилась в бомбоубежище из-за воздушной тревоги и мощных обстрелов россиянами столицы.
"Утро. Воздушная тревога. Группа направляется в бомбоубежище. Держитесь, родные", - написала Кошмал в Instagram-stories и прикрепила фотографию с гримёрки.
Также Анна отреагировала на массовые обстрелы всех регионов страны, которые начались с самого утра 10 октября. Она отметила, что украинцы - сильный народ, который обязательно выстоит.
"Черты сегодня максимально бесятся. Убивать и рушить - это все, что они умеют. Но сколько бы они не "гатили", мы все равно выстоим", - добавила Анна Кошмал.
Напомним, 10 октября с самого утра россияне стали накрывать ракетами мирные города Украины. Под обстрел попали Днепр, Харьков, Киев, Сумы, Львов, Ивано-Франковск и другие города страны. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры и людным местам.
Также УНИАН писал о том, как знаменитости отреагировали на массовые обстрелы 10 октября.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Мария Яремчук наконец показалась фанам после ухода со сцены четыре года назад (фото)
- "228-й день ада": Земфира на концерте высказалась о войне против Украины (видео)
- Тина Кароль послала Собчак за высказывание о "нацистах и бандеровцах"
- "Молюсь о вас и мире": Пугачева после взрывов по всей Украине прервала молчание