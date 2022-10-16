По словам Тараса, в тылу от него будет больше пользы.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который обрел популярность после съемок в таких сериалах как "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", рассказал, почему после 24 февраля 2022 года не взял в руки оружие и не встал на защиту родной страны.

Он признался, что в начале полномасштабного вторжения уехал из Киева в Черкасскую область, где хотел вступить в территориальную оборону, но ему отказали.

Поэтому он решил заняться волонтерством, чтобы приближать нашу победу в войне в тылу. Также он вернулся в Киев, где выступает на благотворительных мероприятиях.

Видео дня

"Поскольку у меня нет военной кафедры, я не служил, начал использовать свое медиапространство и популярность, начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то там вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности", – сказал Цымбалюк в интервью "24 каналу".

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказал, что развелся со своей супругой Тиной во время войны. Он отметил, что им нужно двигаться дальше, но по отдельности.

Девушка также опубликовала пост, в котором поблагодарила Тараса за совместно прожитые годы и отметила, что они не смогли пережить войну.

Вас также могут заинтересовать новости: