Анна Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга.

Звезда "Сватов" Анна Саливанчук шокировала фанатов. Актриса показала изувеченное лицо и со слезами рассказала о том, что с ней случилось.

"У меня свое горе. Сейчас сижу в больнице и жду рентген. Такой я еще не была никогда", - написала Саливанчук в Stories.

После этого она показала себя на видео. У звезды сильно опухло лицо, а носу появилась жуткая рана. Актриса рассказала, что она хотела забрать своего сына со школы, а по дороге подскользнулась и упала лицом на ступеньку. В результате у нее перелом носа.

Видео дня

Саливанчук не скрывала эмоций. Она плакала и не могла успокоиться. Звезду пригласили в эфир 1+1, но теперь она не сможет появиться перед камерами с таким лицом. Помимо перелома, у нее сотрясение мозга.

По словам актрисы, ей прописали гормональные уколы, но она отказалась от такого лечения. Саливанчук боится набрать лишний вес, а потому решила бороться с отеками без уколов.

Утром звезда показала, как она выглядит после сна. Оказалось, отек сходит, Саливанчук уже не выглядит изувеченной.

Напомним, ранее Саливанчук назвала конкуренток в кино.

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