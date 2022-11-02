Актриса не любит рассказывать на публику о своей личной жизни, поэтому скрывает даже фотографии своего супруга.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала редкое фото своего супруга. Актриса является сторонником мнения, что счастье любит тишину, поэтому практически не говорит публично о своей второй половинке и не показывает ее лица.

Недавно Кошмал отвечала на вопросы подписчиков и опубликовала снимок мужа, который держит на руках сына. Мужчина повернут к камере спиной, поэтому его лицо разглядеть не получится.

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"Все с ним хорошо, не переживайте", - прокомментировала Анна.

Личная жизнь Анны Кошмал

Отметим, что украинская актриса является довольно популярной и востребованной. Однако плотный график и постоянные съёмки не помешали ей построить семью. Так, в 2017 году она вышла замуж. Мужчину знаменитость до сих пор скрывает от публики. В 2018 году Кошмал родила сына. Мальчика назвали Михаилом.

Напомним, недавно звезде "Сватов" Анне Кошмал предложили выступить в России, на что она эмоционально ответила.

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