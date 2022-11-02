Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал показала редкое фото своего супруга. Актриса является сторонником мнения, что счастье любит тишину, поэтому практически не говорит публично о своей второй половинке и не показывает ее лица.
Недавно Кошмал отвечала на вопросы подписчиков и опубликовала снимок мужа, который держит на руках сына. Мужчина повернут к камере спиной, поэтому его лицо разглядеть не получится.
"Все с ним хорошо, не переживайте", - прокомментировала Анна.
Личная жизнь Анны Кошмал
Отметим, что украинская актриса является довольно популярной и востребованной. Однако плотный график и постоянные съёмки не помешали ей построить семью. Так, в 2017 году она вышла замуж. Мужчину знаменитость до сих пор скрывает от публики. В 2018 году Кошмал родила сына. Мальчика назвали Михаилом.
Напомним, недавно звезде "Сватов" Анне Кошмал предложили выступить в России, на что она эмоционально ответила.