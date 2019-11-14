В СБУ объяснили, почему пропустили пропагандиста Корчевникова в Украину

У Корчевникова был пятилетний запрет на въезд с 5 сентября 2014 года.

Кремлевский пропагандист Борис Корчевников беспрепятственно попал в Киев, поскольку у него закончился срок запрета на пребывание в Украине.

Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос нардепа Алексея Гончаренко.

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У Корчевникова был пятилетний запрет на въезд с 5 сентября 2014 года. Но он уже прошел.

«За указанный период данных относительно совершения Корчевниковым Б.В. действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности, не получено», – заявили в СБУ.

В случае выявления признаков преступлений, досудебное расследование которых согласно статье 216 УК отнесено к подследственности следователей органов безопасности, будут безотлагательно приниматься соответствующие меры реагирования в соответствии с полномочиями, определенными нормативно-правовыми актами, говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, российский ведущий на канале «Россия-1» и гендиректор телеканала «Спас», который принадлежит Русской православной церкови, Борис Корчевников несколько дней находился в Киеве.

В Instagram он сообщил, что получил награду на фестивале православного кино «+Покров», который проходил в столице с 7 по 10 октября с участием представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Корчевников известен активной поддержкой РПЦ и политики Владимира Путина. Ранее он вел передачу на российском ТВ и называл Крым «российским», а войну на Донбассе «гражданской, которую начали власти Киева».