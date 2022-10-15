Супругу зовут Анастасия. Шоумен опубликовал несколько забавных кадров из домашнего архива с ее участием.

Звезда "Орла и решки" Андрей Бедняков поздравил супругу с днем рождения в своем Instagram-блоге. Известно, что телеведущая Анастасия Короткая сегодня отмечает свое 37-летие. Андрей выложил ее забавные фото и написал:

"Твой день рождения! А значит, время для лучших фото! Без тебя — меня нет! Спасибо, что ты есть".

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На кадрах она то спит в машине, то идет по пляжу с надувным кругом на голове. В общем, есть над чем посмеяться, что и сделали подписчики. Анастасия оценила такую подборку лайком.

Напомним, Андрей Бедняков, который ведет информационную войну и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины, впервые за долгое время увидел дочь. Так, в конце сентября мужчина приехал к ребенку на день рождения.

Также УНИАН писал, что Бедняков проехал через "ад" на передовой в Донецкой области. После этого он не стал хвастаться своей смелостью и честно признался, что ему было страшно.

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