Бедняков приехал к дочери всего на несколько часов.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, который ведет информационную войну и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины, впервые за долгое время увидел дочь.

Так, шоумен приехал к Ксении в день ее рождения. Девочка, увидев папу, не смогла сдержать эмоций.

"Самый главный подарок для Ксении - это был папа. Всего на несколько часов. Потом Андрею нужно было лететь в Нью-Йорк вести благотворительное мероприятие, а потом сразу в Украину, но это был лучший подарок. Ксения сказала, что папа лучше даже трехэтажной избушки для кукол", - подписала видео супруга Беднякова - Настя Короткая.

Видео дня

Отметим, Андрей Бедняков женат на телеведущей Насте Короткой, с которой вместе вел программу "Орел и Решка". В 2015 году у пары родилась дочь Ксения.

Напомним, ранее Бедняков показал, как в центре оккупированного Мариуполя громко поют гимн Украины.

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