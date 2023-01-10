Телеведущий посмеялся над пользователями, которые пытаются "уколоть" его за антивоенную позицию.

Известный украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков, который после 24 февраля оборвал все связи с Россией и регулярно в своем блоге рассказывает о зверствах оккупантов, показал оскорбления от хейтеров из РФ.

Вот что пишут ему поклонники кремлевского режима: "Ну ты и п*дором стал", "Был человеком, а стал…", "Был нормальным, а свалил из России и врет теперь", "Свалил в Украину? Сиди и молчи там".

Подобные всплески агрессии знаменитость прокомментировал с юмором: "Болтаем. Как думаете, что можно ответить? А то человек пишет, а я морожусь".

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Чем знаменит Андрей Бедняков

Шоумен родом из Мариуполя. Он прославился благодаря шоу "Орел и решка", где был ведущим.

После 24 февраля он оборвал все связи с коллегами-россиянами и начал вести активную информационную политику, рассказывая своим подписчикам правду о зверствах российских оккупантов. Однако не всем это нравится, поэтому хейтеры нередко засыпают его негативными комментариями и оставляют жалобы на его страницу.

Напомним, оккупанты снесли дом Андрея Беднякова в Мариуполе.

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