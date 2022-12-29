Телеведущий заявил, что ненавидит россиян за все зверства.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков показал, как российские захватчики снесли его дом в Мариуполе, где он родился и рос.

Он рассказал, что в этом доме у них с родителями была однокомнатная квартира. Однако родители, чтобы Андрею было комфортнее, сделали ему отдельную комнату с помощью двух шкафов.

В этой же квартире он сделал первые шаги. А первая любовь настигла его во дворе, там же он познакомился со своими друзьями. Напротив дома была школа, в которую ходил Бедняков.

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"Почти каждый мой приезд в Мариуполь я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. Ненавижу", - написал телеведущий на своей странице в Instagram.

Напомним, в блокадном Мариуполе умерла мама Андрея Беднякова. Экс-ведущий "Орла и решки" рассказал, если бы не война и "русский мир", его мама могла бы еще жить.

"Я уверен, что рано или поздно я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и ещё у тысяч украинцев. Но мы обязательно дождемся…", - прокомментировал телеведущий.

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