С 24 февраля он жил в США.

Украинский шоумен, звезда сериала "100 тысяч минут вместе" Руслан Ханумак вернулся в Украину. Вместе с Алексеем Завгородним, известным под псевдонимом Позитив, он поехал в Донецкую область.

Как они рассказали в эфире "Единые новости", перед Новым годом они посетили село Великая Новоселка.

"Мы поехали с Денисом Христовым. Он предложил, говорит: "Нужно как-то детей поздравить с Новым годом, потому что дети тоже хотят праздник". Он говорит, что очень мало артистов, кому он предложил, все сказали, что они не соглашаются ехать, потому что очень стремно. Это Донецкая область, от нас в 10 километрах были орки", - рассказал Позитив.

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Стоит отметить, что и сам Ханумак с начала полномасштабного вторжения с женой и ребенком находился в США. За это его постоянно критиковали. Позже он признался, что ему страшно возвращаться в Украину из-за войны.

Однако Ханумак продолжал шутить о войне. 14 февраля, в день всех влюбленных, звезда "Квартала 95" затронул тему, которая волнует многих украинцев. Но он не стал давать свои прогнозы и предложил фанатам поговорить не о войне, а о любви.

"Поговорим лучше о любви, чем о войне. Когда у кого вторжение в любимую?", - написал Ханумак.

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