На фоне непрекращающегося потока заявлений СМИ о возможном вторжении РФ в Украину, Руслан Ханумак попытался снизить градус напряжения.

Украинский актер и сценарист студии "Квартал 95" Руслан Ханумак пошутил о панике из-за войны и возможного вторжения России в Украину. Пока в сети появляется все больше тревожных новостей, артист и муж блогерши Алины Шаманки попытался снизить градус напряжения.

Шуткой о вторжении Ханумак поделился на своей странице в Instagram.

14 февраля, в день всех влюбленных, звезда "Квартала 95" затронул тему, которая волнует многих украинцев. Но он не стал давать свои прогнозы и предложил фанатам поговорить не о войне, а о любви.

"Поговорим лучше о любви, чем о войне. Когда у кого вторжение в любимую?", - написал Ханумак.

Пользователей развеселила шутка артиста. В комментариях многие начали делиться своими "прогнозами по вторжению".

"После перемирия вторгаюсь каждый день с разных флангов", "Главное чтобы из-за погоды не отменилось", "Ахххх, "вторжение в любимую", хорошее выражение, надо запомнить. Любви вам", - написали фанаты.

В комментариях появилась и жена Ханумака - известная украинская блогерша Алина Шаманка (девичья фамилия - Шаманская). "Герой любовник! Посмотрите на него", - написала она.

Напомним, не так давно Алина Шаманская сделала пластическую операцию. После этого она показала новое лицо. По словам Шаманки, после пластики ее лицо выглядит более детским и появилось ощущение, что она визуально похудела на 10 килограмм.

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