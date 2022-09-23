Актриса вновь решила сменить имидж.

Украинская актриса комедийного жанра Елена Кравец решилась на смену имиджа. Ранее она ходила с короткой стрижкой, а сейчас решила отрастить волосы.

Вероятно, звезде "Квартала 95" захотелось иметь более женственный вид, поэтому она решилась на перемены. Фото в новом образе она обнародовала на своей странице в Instagram.

Так, Кравец предстала с волосами по плечи и красивой челкой. Дополнила она образ бежевой шляпкой. В кадре она обнимается с детьми.

Видео дня

"Очень хочется обниматься почаще сейчас. Без повода. Просто потому, что есть с кем… Пусть так и будет всегда", - подписала фото Елена.

Поклонники пришли в восторг от новых фото актрисы. Она засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Красивая", "Ты такая классная. Обнимаю тебя", "Невероятная женщина", "Вам красиво с длинными волосами. Выглядите младше своих лет", "Лена, вы - женщина с большой буквы", "Счастья вам и мира всем нам", - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее19-летняя дочь Елены Кравец устроила смелую фотосессию в коротком топе на улицах Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: