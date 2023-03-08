Полтавская гневно высказалась в его адрес.

Российская пропутинская актриса Яна Поплавская, известная по роли в "Красной шапочке", разнесла актера Артура Смольянинова, который открыто осудил войну в Украине и сказал, что готов воевать на стороне украинцев и убивать оккупантов.

В эфире пропагандистского шоу на росТВ "Звезды против Зеленского - 3" она заявила, что Смольянинова в РФ считали "своим парнем", однако на деле все оказалось не так.

"Ходить по красным дорожкам, играть в наших кинолентах потрясающих бойцов. Вот Смольянинов, "9 рота", классный герой, сколько он проехал, сколько людей обнимало его, сколько людей говорило: "Парень - ты наш". А оказался не наш. Оказался г*овно. Г*овно ты, Смольянинов", - сказала Полтавская.

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Она гневно отреагировала и на то, что он не пошел на фронт, а уехал в Латвию. Стоит отметить, что после переезда и осуждения войны Смольянинова в РФ признали "иноагентом".

"Что же ты, милый, вот прямое обращение к тебе, не говорил 8 лет про тех детей в подвалах. С*ка ты. Что же ты об этом песни не пел, что же ты герой такой не пошел на фронт, а уехал в Латвию", - добавила путинистка.

Позиция Артура Смольянинова по войне в Украине

Он заявил, что считает украинцев своими братьями, поэтому встал на нашу сторону. За это его признали "иноагентом" в РФ.

Позже стало известно, что за позицию Смольянинова пострадала его супруга, актриса Дарья Мельникова. Ее отстранили от съемок в новом сезоне "Папиных дочек".

Недавно Артур и вовсе унизил Путина в стихах. Он зачитал строки на сине-желтом фоне с портретом Леси Украинки. Одет он был в вышиванку, бусы и венок.

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