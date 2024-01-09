Пара не живет вместе с 2020 года.

Американский актер Джейсон Момоа разводится со своей супругой Лизой Боне, с которой состоял в отношениях с 2005 года, а в официальном браке - с 2017-го.

Как пишет The Guardian, инициатором разрыва была именно Боне. В иске на расторжение брака она указала, что они с Момоа не могут найти общий язык в определенных вопросах. У них возникают разногласия, с которыми они не могут примириться.

Также отмечается, что громкого развода не будет. Экс-супруги уже поделили имущество и договорились о том, что совместно будут опекать своих несовершеннолетних детей, которых у них двое.

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К слову, старшей дочери пары Лоле всего 16 лет, а младшему сыну Накоа-Вуфла - 15 лет.

Интересно и то, что пара не живет вместе с 2020 года. Однако об их разрыве стало известно только в 2022-м. Сейчас же они решили обратиться в суд, чтобы наконец-то расторгнуть брак.

Сообщается, что суд Лос-Анджелеса разведет Джейсона Момоа и Лизу Боне только через полгода после того, как они подадут все необходимые документы.

Напомним, ранее Джейсон Момоа лишился роскошных волос.

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