Том Фелтон упал в обморок во время соревнований между знаменитостями в Висконсине.

Звезда серии фильмов "Гарри Поттер" Том Фелтон потерял сознание во время спортивных соревнований в США - актеру потребовалась помощь медиков.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел во время матча по гольфу среди знаменитостей в рамках Кубка Райдера, проходившего 23 сентября в штате Висконсин.

По информации Ассоциации профессиональных игроков гольфа США, с 34-летним британским актером произошел "медицинский инцидент", в результате которого его отправили для лечения в местную больницу.

Читайте такжеЗвезды "Гарри Поттера" отметили 19 лет со дня выхода первого фильма (видео)На снимках с места происшествия Тому Фелтону помогают подняться и увозят с поля для гольфа. Артист при этом находится в сознании.

Фелтон хорошо известен фанатам "поттерианы" по роли школьного соперника главного героя - Драко Малфоя.

Кроме того, он является заядлым гольфистом. На турнире для знаменитостей он представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом из Финляндии Теему Селанне из Финляндии. Их соперниками от США выступили капитан американской сборной по хоккею на Олимпиаде-80 Майк Эрзион и олимпийский конькобежец Дэн Янсен.

Напомним, ранее в этом году Фелтон намекнул на романтические отношения на съемочной площадке "Гарри Поттера" с коллегой Эммой Уотсон.

Автор: Станислав Кожемякин