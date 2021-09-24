Звезда серии фильмов "Гарри Поттер" Том Фелтон потерял сознание во время спортивных соревнований в США - актеру потребовалась помощь медиков.
Об этом сообщает BBC.
Инцидент произошел во время матча по гольфу среди знаменитостей в рамках Кубка Райдера, проходившего 23 сентября в штате Висконсин.
По информации Ассоциации профессиональных игроков гольфа США, с 34-летним британским актером произошел "медицинский инцидент", в результате которого его отправили для лечения в местную больницу.
Читайте такжеЗвезды "Гарри Поттера" отметили 19 лет со дня выхода первого фильма (видео)На снимках с места происшествия Тому Фелтону помогают подняться и увозят с поля для гольфа. Артист при этом находится в сознании.
Фелтон хорошо известен фанатам "поттерианы" по роли школьного соперника главного героя - Драко Малфоя.
Кроме того, он является заядлым гольфистом. На турнире для знаменитостей он представлял Европу вместе с бывшим профессиональным хоккеистом из Финляндии Теему Селанне из Финляндии. Их соперниками от США выступили капитан американской сборной по хоккею на Олимпиаде-80 Майк Эрзион и олимпийский конькобежец Дэн Янсен.
Напомним, ранее в этом году Фелтон намекнул на романтические отношения на съемочной площадке "Гарри Поттера" с коллегой Эммой Уотсон.