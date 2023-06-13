Он разбился на мотоцикле.

Американский актер Трит Уильямс погиб в дорожно-транспортном происшествии в Досете, штат Вирджиния. Авария произошла еще в понедельник - актер разбился на мотоцикле.

Как рассказал киноагент Барри Макферсон в комментарии People, следователи предполагают, что водитель автомобиля совершал поворот на перекрестке и не заметил мотоцикл актера. В результате столкновения и погиб Уильямс.

"Он погиб сегодня днем. Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был самым милым парнем. Он был так талантлив. Он был актером актеров. Режиссеры любили его. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х годов", - сказал Макферсон.

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Стоит отметить, что Трит Уильямс погиб на 72-м году жизни. У него остались жена и двое детей.

Чем известен Трит Уильямс

Началом актёрской карьеры Трита Уильямса можно считать 1979 год, когда на экраны вышел фильм "Волосы", созданный на основе одноимённой бродвейской театральной постановки. Кинолента Формана сделала Трита востребованным.

С тех пор он стал сниматься в кино всё чаще - после "Волос" он снялся ещё в семидесяти кинолентах, среди которых "Однажды в Америке", "Мёртвый полицейский", "Чем заняться мертвецу в Денвере" и "Подъём с глубины".

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