Звезда 'Друзей' Швиммер закрутил роман со студенткой

58-летний актер встречается с 29-летней девушкой.

Звезда культового сериала "Друзья" Дэвид Швиммер закрутил новый роман. 58-летний актер встречается с 29-летней студенткой медицинского факультета Калифорнийского университета Элиана Джолковски.

Известно, что Элиана имеет корейское происхождение. Кроме медицины, девушка увлекается блогингом, поэтому она активно ведет свои социальные сети.

Девушка делится с поклонниками информацией об обучении на медицинском факультете, рассказывает о работе в операционной и другое.

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Также 29-летняя красотка любит выпекать. Она создает глазированное печенье.

Известно, что у девушки доброе сердце. Она занимается благотворительностью. Джолковски поддерживает жертв Холокоста.

Личная жизнь Дэвида Швиммера

В июне 2010 года Швиммер женился на фотографе Зоуи Бакман, с которой начал встречаться в 2007 году. 8 мая 2011 года у супругов родилась дочь, которую назвали Клео Бакман Швиммер. В апреле 2017 года пара объявила, что решила взять "перерыв в отношениях". Позднее, в том же году они развелись.

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