С 2008 года Лариса Гузеева является ведущей романтического шоу "Давай поженимся". За время выхода проекта в эфир она стала не просто знаменитостью, а любимицей миллионов.

Российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой уже 63 года. Но она выглядит значительно моложе своей цифры в паспорте. Сейчас звезда российской программы "Давай поженимся" показала фото, сделанные после возвращения из отпуска.

На кадрах можно рассмотреть идеально ровное лицо и отсутствие каких-либо морщин. Фанаты в комментариях предположили, что такой внешний вид - результат регулярных хирургических вмешательств и уколов красоты.

Сама Гузеева не комментировала то, обращалась ли когда-то за помощью в омоложении к пластическим хирургам.

Видео дня

Что Лариса Гузеева говорит о войне в Украине

Она, как и многие российские знаменитости, молчит о зверствах оккупантов на территории нашей страны. Но позицию поддержки кремлевских преступлений можно понять по тому, что она внесена в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Стоит отметить, что после того, как Россия вторглась на территорию Украины, Гузеева на какое-то время выехала в Болгарию.

Напомним, Ларису Гузееву госпитализировали в больницу с 65% поражением легких.

Вас также могут заинтересовать новости: