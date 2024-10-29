Певица попыталась оправдаться за то, что случайно перешла на украинский.

Певица Ани Лорак, которая отреклась от Украины и поддержала нападение оккупантов, случайно вспомнила родной язык. Предательница заговорила на украинском во время интервью у российского актера.

Артистка, которая продолжает подпевать российской пропаганде, говорила об артистах с не самыми лучшими вокальными способностями. Она сказала, что даже у таких исполнителей может быть своя целевая аудитория и слушатели. Случайно вместо слова "слушатель" предательница произнесла по-украински "покупець".

Это произошло во время интервью Лорак у российского актера Станислава Ярушина, который также поддерживает путинский режим и неоднократно посещал аннексированный Крым. Певица сразу поняла, что сказала "что-то не то" и заменила слово "покупець". Ярушин и Лорак начали истерически смеяться над оговоркой артистки.

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", свой зритель", - сказала предательница.

Лорак попыталась оправдаться за упоминание родного языка и произнесла: "Вот видишь, уже заговариваюсь".

К слову, Лорак, которая уже длительное время живет и выступает в России, продолжает за кровавые рубли молчаливо поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. Начало полномасштабного вторжения не повлияло на ее отношение к стране-агрессору. За свою пророссийскую позицию в октябре 2022 года она попала под санкции СНБО. Певица даже хотела стать гражданкой России, но пока что ей не удалось получить российский паспорт.

Напомним, ранее Ани Лорак впервые рассказала об отношениях с путинистом Киркоровым.

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