Сейчас они тесно дружат.

Украинская певица Ани Лорак, которая уже давно утратила доверие многих соотечественников, недавно поделилась историей своего знакомства с российским певцом и сторонником путинского режима Филиппом Киркоровым.

В YouTube-шоу Стаса Ярушина MUZLOFT певица рассказала, что впервые встретила Киркорова в 2004 году на съемках новогоднего мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", где ей досталась роль Оксаны, а Киркорову — роль черта.

"Он играл черта, а я играла Оксану. Завязалась симпатия. Это долгая история, но, когда я пригласила Филиппа на день рождения, я думала, что он точно не придет, потому что он Филипп Киркоров… Такое было удивление, когда Филипп пришел с большим букетом", - выдала Лорак.

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Лорак также подчеркнула, что Киркоров, по ее мнению, в реальной жизни не похож на свой сценический образ, и отметила, что увидела в нем "просто обычного парня". Она добавила, что с того момента между ними зародилась дружба.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров стал крестным отцом дочери Лорак - Софии - от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Они до сих пор общаются и ходят друг к другу на праздники.

Ходят слухи, что именно Киркоров посоветовал Лорак молчать о полномасштабном российском вторжении и остаться жить в стране-агрессоре.

Напомним, бывший предательницы Ани Лорак показал их 13-летнюю дочь.

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