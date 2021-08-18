Ким Кардашьян / фото instagram.com/kimkardashian
Известная американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала архивное фото со своей первой в жизни профессиональной фотосессии.
Снимок появился на ее странице в Instagram.
На фото звезда реалити-шоу позирует в светлом боди, бежевых босоножках на каблуках и в черных колготках.
"Моя самая первая фотосессия", – подписала Кардашьян снимок.
Фото с первой фотосессии Ким Кардашьян / фото instagram.com/kimkardashian
"Ты такая милашка", "Вау", "Моя малышка", "Ого", – восторженно отреагировали поклонники знаменитости.
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