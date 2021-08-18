Модель позировала в светлом боди и черных колготках.

Известная американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала архивное фото со своей первой в жизни профессиональной фотосессии.

Снимок появился на ее странице в Instagram.

На фото звезда реалити-шоу позирует в светлом боди, бежевых босоножках на каблуках и в черных колготках.

"Моя самая первая фотосессия", – подписала Кардашьян снимок.

"Ты такая милашка", "Вау", "Моя малышка", "Ого", – восторженно отреагировали поклонники знаменитости.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц