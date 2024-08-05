Герцогиня рассказала о своих суицидальных настроениях.

Жена принца Великобритании Гарри - Меган Маркл - призналась, что хотела покончить с жизнью. Знаменитость объяснила, что стало причиной ее суицидальных мыслей и как она справилась с ними.

В интервью телеканалу CBS герцогиня отметила, что раньше часто получала угрозы и оскорбления от неизвестных людей, будучи частью королевской семьи. Маркл не могла справиться с постоянным давлением со стороны населения и даже задумывалась над тем, чтобы покончить с собой.

Однако она смогла перебороть эти настроения и начать наслаждаться жизнью. Меган решила рассказать о своем опыте, потому что считает, что сможет помочь людям с подобными проблемами.

"Между всеми, кто когда-либо проходил через любой уровень боли или травмы, существует невидимая связь. Часть вашего и, конечно же, моего пути к исцелению - это открыто говорить о пережитом. Я пока что затронула лишь малую часть своего опыта. Я бы ни в коем случае не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал то же самое. Чтобы кто-то другой строил подобные планы. Чтобы кому-то другому не верили", - отметила герцогиня.

Также жена принца призвала обращать внимание на эмоциональное состояние своих родных и в случае чего помогать им и поддерживать.

"Я буду рада, если, публично говоря о том, что я преодолела, смогу кого-то спасти или подтолкну навестить близкого человека, а не предполагать, что раз со стороны все выглядит нормально, то и на самом деле все окей", - добавила Маркл.

Что известно о Меган Маркл

Герцогиня Сассекская родом из Лос-Анджелеса, США. Она получила известность как актриса благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В 2018 году знаменитость вышла замуж за принца Гарри, став частью британской королевской семьи.

Меган активно занимается благотворительной деятельностью и защитой прав женщин и детей. В 2020 году вместе с принцем она объявила об отступлении от обязанностей старших членов королевской семьи и переехала в Северную Америку.

Напомним, ранее принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на ежегодный королевский отдых.

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