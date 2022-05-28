По словам Златы, он ее поддерживает во время войны.

Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич откровенно рассказала о бывших отношениях с добровольцем.

Как поделилась она в программе "Кто ты?".

"Он не военный, он доброволец. Он невероятно крутой парень. Я горжусь тем, что он делает", - рассказала знаменитость.

На что Григорий Решетник сказал, что ему как телеведущему романтических шоу кажется, что что-то между ними есть. "Гриша, это только кажется", - заверила Огневич.

Ранее украинская певица Злата Огневич подняла в своем Instagram-аккаунте тему того, что некоторые девушки продают свои интимные фото, а выручку жертвуют военнослужащим. Многие категорически осудил это, но артистка говорит, что это креативно и красиво, поэтому высказала в адрес таких девушек свои слова поддержки. "Те, кто мне написал, что это позор, – если вы чего-то не воспринимаете и не можете сделать, не понимаете, это не значит, что это плохо, а другим этого не стоит делать", - заявила Злата.

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