Певица в очередной раз намекнула на свадьбу.

Известная украинская певица Злата Огневич после намеков о замужестве решила снова заинтриговать поклонников. Артистка неожиданно показалась в свадебном платье.

В своем Instagram Огневич опубликовала видео из свадебного салона. На кадрах исполнительница примеряет различные платья и украшения. Она продемонстрировала сразу несколько изысканных вариантов, в частности, длинные, короткие, открытые наряды. В подписи к фото она решила не отходить от темы замужества и оставила смайлик в форме обручального кольца.

"Именно те чувства", - также написала под роликом Злата.

Видео дня

Своим постом звезда вызвала немало обсуждений. В комментариях подписчики знаменитости пишут, что Огневич вот-вот выйдет замуж, а другие же убеждены, что это анонс нового клипа:

"Вы будете самой красивой невестой Украины"

"Да, кажется скоро будет новый клип"

"Вау, это реально? Если да, то я мега счастлива и желаю огромного счастья!"

"Поздравляю, так интересно, какой тот жених, но желаю счастья, любви, счастливой судьбы"

К слову, на днях Злата впервые намекнула на свадьбу. Она показала кольцо на безымянном пальце и букет цветов.

Напомним, ранее Злата Огневич откровенно рассказала о страхе рожать ребенка. Она поделилась своими волнениями.

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