"Холостячка" назвала Тарапату "крутым" и исчерпывающе рассказала об отношениях с ним.

Украинская певица, главная героиня романтического реалити "Холостячка" Злата Огневич рассказала фолловерам, что совмещает ее с участником шоу Максом Тарапатой.

Об отношениях с мужчиной Огневич рассказала в Instagram-сторіз.

В рамках рубрики вопрос-ответ один из фолловеров звезды поинтересовался, какие отношения между ней и Тарапатой. Певица решила не игнорировать этот вопрос и ответила на него.

По словам Златы, их с Максом объединяет крепкая дружба, которая бывает только между мужчиной и женщиной. Кроме этого, "холостячка" назвала друга "крутым".

"Настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной. А вы все знаете, насколько Макс крутой", - написала исполнительница.

Ранее Макс Тарапата опубликовал в инста-сториз фотографию с выступления певицы Златы Огневич.

Такой снимок он подписал довольно неоднозначно: "И чтобы в этом году любимые люди всегда были рядом". Также он добавил сердечко и отметил звезду.

К слову, Макс и Злата вместе праздновали Новый год. Еще на проекте мужчина признавался ей в любви, а после ее расставания с Андреем Задворным - постоянно поддерживал.

На пост-шоу " Холостячка. Жизнь после проекта" Макс и Злата рассказали, что дружат и много времени проводят вместе. Но есть ли между ними роман - пока неизвестно. Впрочем, они оба периодически подогревают слухи.

Напомним, ранее Злата Огневич показалась в компании участников "Холостячки".

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