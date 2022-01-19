Украинская певица Злата Огневич, которая сейчас отдыхает в Африке, решила поговорить с поклонниками о личном.
Фолловеры поинтересовались, случались ли у звезды курортные романы. И, как оказалось, таки да. Как-то Злата в отпуске познакомилась с мужчиной, с которым потом три года состояла в отношениях.
"Да! И такой роман перерос в отношения, которые длились более трех лет", - поделилась Злата.
Читайте такжеЗлата Огневич раскрыла правду об отношениях с Максом ТарапатойКроме того, певица рассказала, что ей в Африку прислали цветы. По ее словам, это был мужчина, но имени его она не назвала.
Ранее УНИАН сообщал, что певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, пережившая драму из-за расставания с победителем реалити Андреем Задворным, улетела отдыхать на Занзибар.