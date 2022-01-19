С этим мужчиной Злата потом встречалась три года.

Украинская певица Злата Огневич, которая сейчас отдыхает в Африке, решила поговорить с поклонниками о личном.

Фолловеры поинтересовались, случались ли у звезды курортные романы. И, как оказалось, таки да. Как-то Злата в отпуске познакомилась с мужчиной, с которым потом три года состояла в отношениях.

"Да! И такой роман перерос в отношения, которые длились более трех лет", - поделилась Злата.

Читайте такжеЗлата Огневич раскрыла правду об отношениях с Максом ТарапатойКроме того, певица рассказала, что ей в Африку прислали цветы. По ее словам, это был мужчина, но имени его она не назвала.

Ранее УНИАН сообщал, что певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, пережившая драму из-за расставания с победителем реалити Андреем Задворным, улетела отдыхать на Занзибар.

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