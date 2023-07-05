У певицы уже давно проблемы с соседями.

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась на своих соседей, которые затеяли ремонт в квартире. По ее словам, ей приходится постоянно слушать звуки разных приборов.

"Теперь это мой будильник, плейлист, подкаст и так далее. Люди живут жизнь, делают ремонт. Значит, все будет хорошо", - написала певица в инста-сториз.

Она добавила, что эти же соседи как-то вызывали на нее полицию. Им не нравилось, что Злата поет у себя же дома. Однако сами они позволяют себе шуметь.

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"Масштаб работ настолько большой, что мне уже очень хочется посмотреть на результат. И это делают соседи, которые вызывали полицию из-за моего пения, а сейчас сами время от времени нарушают график ремонта и шума. Вот такие дела", - добавила знаменитость.

Отметим, ранее Злата Огневич пожаловалась на неизвестного мужчину, который постоянно ее преследует. Он приходит под ее дом, передает цветы и просит о встрече.

К слову, это уже не первый раз, когда певица рассказывает о назойливых поклонниках. Ранее она даже писала заявление в полицию на мужчину, который буквально не давал ей покоя и угрожал.

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