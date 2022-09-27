Певица сейчас находится в Греции.

Украинская певица Злата Огневич отправилась в отпуск на остров Крит. Звезда планирует набраться сил и вернуться к своей деятельности. Оттуда артистка опубликовала летнее фото в коротеньком платье. Поклонники в комментариях отметили, что Огневич очень хорошо загорела.

"Где-то на улицах старого города Ханья. Здесь так долго правила Османская Империя, что ее дыхание ощущается повсюду! Хотя и с греческим колоритом. Я видела много старинных городков. И вот теперь есть два любимых! Это Толедо, что в Испании, а теперь Ханья, о.Крит. Сюда хочется возвращаться, аутентичность восхищает!", - написала Злата Огневич.

Видео дня

"Отпуск скоро заканчивается, а я только сейчас смогла осознать, насколько он был нужен. Впервые, за 7 месяцев непрекращающейся борьбы. Скоро ныряю в октябрь с головой, а пока… ныряю в море", - добавила исполнительница.

Реакция соцсетей

Вот что написали поклонники под публикацией Златы Огневич:

Принцесса маленькая! Так приятно на вас смотреть… Очень рада за вас! Греция так хороша! Спасибо за ваши сториз и советы, вы лучшая! Вам невероятно подходит это платье..

Богиня!

Злата, вы очень-очень хороша! Наряд вам очень подходит!

Невероятная красавица!

Как Злата Огневич помогает ВСУ

Артистка дает благотворительные концерты для военных, которые сейчас находятся на позициях. Недавно Злата в слезах рассказала о том, как ее концертному директору передали благодарность от военных.

"Я просто не могу с вами этим не поделиться! Только что моему директору прислал военный сообщение со словами благодарности. За наши концерты, за все, что мы делаем для наших военных, ребят, которые отдают жизни свои, чтобы мы с вами мирно могли жить, просыпаться в теплых кроватях, пить кофе", - рассказала Огневич.

Напомним, Огневич довела до слез песней "Лелека", посвященной одной украинской семье.

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