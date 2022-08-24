Главную роль в клипе сыграл Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ.

Украинская певица Злата Огневич ко Дню Независимости Украины выпустила новую песню "Лелека". Эта песня об одной украинской семье, а главную роль в клипе сыграл телеведущий Даниэль Салем.

По словам певицы, аист - как символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа. Невидимая нить, объединяющая и оберегающая. Наш символ победы.

"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Лелека" – о каждом из нас. Она об Украине", - прокомментировала свое творчество звезда.

"Очень проникновенная композиция", "Плакала от начала и до конца. Каждая нота, каждое слово прикоснулось к моей душе", "Невероятная песня, а клип отображает всю болю каждого украинца", "Невероятно красивая песня! Спасибо за эту магию", - пишут поклонники в комментариях под видео.

Напомним, с начала войны в Украине многие артисты взяли себя в руки и начали выпускать новые песни, чтобы поднять боевой дух украинцев. Действительно, с музыкой в сердце легче переживать потерю близких, оккупацию родного города, разлуку с любимыми.

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