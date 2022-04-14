Певица также заявила о готовности выйти замуж.

Украинская певица Злата Огневич заявила о готовности выйти замуж и родить ребенка сразу после окончания войны в нашей стране.

По словам Златы, в первый день войны она расплакалась из-за того, что она не успела выйти замуж и родить ребенка, а тут еще и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Когда был первый день войны, я была в Киеве. Шла ночью по улице и как раз выла сирена, я расплакалась и говорю себе: "Я не успела встретить мужчину, не успела родить детей. Что же это такое? Сейчас я говорю это с улыбкой, потому что у меня сейчас это вызывает улыбку, а тогда плакала и думала, что не успела родить ребенка, и вообще – переживу ли я эту войну? Останусь ли в живых?" – рассказала Злата в программе "Зірковий шлях".

При этом певица добавила, что сейчас она одна. Но как только встретит мужчину своей мечты, не задумываясь создаст с ним крепкую семью. Напомним, ранее Злата Огневич призналась, что знала, что начнется полномасштабная война.

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