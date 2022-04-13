Артистка рассказала, что общается со многими военными, поэтому к новостям о полномасштабном вторжении РФ в Украину не относилась скептически.

Певица и экс-холостячка Злата Огневич, которая сейчас улетела в США, заявила, что от бойцов разных военных батальонов получила информацию о том, что Россия все же вторгнется в Украину. Однако была готова к этому только теоретически.

Этим Злата поделилась в интервью для "Зіркового шляху".

"Я знаю бойцов из разных батальонов. Когда в 2014 году это все началось, то я понимала, что на этом все не закончится. Что Украину будут захватывать, и что будет полномасштабная война, это очевидно. Это такая тактика России – зажечь маленькую спичку и потом подбрасывать дрова в костер, как она это делала в Сирии, Афганистане и так далее", - прокомментировала украинская артистка.

Несмотря на то, что она готовилась к такому возможному повороту событий, после того, как она проснулась от взрывов, было отчаяние и растерянность. Тем не менее Огневич сразу начала собирать вещи, документы, позвонила родным.

Напомним, отец Златы Огневич ушел военным медиком, чтобы спасать жизни украинским военным.

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