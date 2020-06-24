Певица Злата Огневич засветила попу в шпагате

Огневич показала, как садится на шпагат во время тренировки.

Украинская певица Злага Огневич опубликовала в Instagram фотографию, на которой она показывает свою растяжку.

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Певица всегда поддерживает свою форму и давно занимается балетом. Поэтому и не странно, что у нее достаточно хорошая растяжка. Огневич показала подписчикам, как садится на поперечный шпагат. На снимке под стопами девушки лежат подкладки, которые помогают быстрее сесть на полный шпагат.

Для занятий спортом Злата выбрала удобный "лук" - белую футболку, фиолетовые лосины и черные носки.

Как сообщал УНИАН, ранее Огневич снялась в эротической фотосессии.

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