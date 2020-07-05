"Он меня обижал": певица Злата Огневич рассказала об отношениях с тираном и политиком

У Златы было много комплексов.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, что какое-то время встречалась с абьюзером. При расставании ее экс-бойфренд наговорил ей кучу гадостей, которые развили в ней комплексы.

Об этом говорится в сюжете "Светской жизни".

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"При расставании он меня очень обижал. Говорил, что я неудачница, у меня низкий рост, у тебя ничего не получится, и вообще ты себя видела, кто на тебя может обратить внимание, кроме меня. Встретила в своей жизни такого абьюзера из-за которого развила в себе кучу комплексов", - сказала Огневич.

Ведущая программы Катя Осадчая рассказала, что ранее ходили слухи о том, что у Златы были отношения с политиком. Это происходило еще в те времена, когда певица была народным депутатом Украины. На такую реплику Осадчей Злата ответила с улыбкой: "Думайте, что хотите".

"Если бы у меня был такой мужчина или связи с политикой, то я бы сейчас, наверное, имела бы дом за Киевом о котором я давно мечтаю, какое-то крутое авто. У меня обычная машина и однокомнатная квартира, которую мы купили с родителями", - добавила Огневич.

Как сообщал УНИАН, ранее Огневич в кружевном белье восхитила поклонников.

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