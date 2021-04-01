Певица восхитила сеть / instagram.com/zlata.ognevich
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram снимки с нежной фотосессии.
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На кадрах звезда позирует в белой комбинации с глубоким декольте и голой спиной. А дополнила она такой образ подвеской. Волосы Злата распустила, и очень чувственно позировала на камеру.
"Как же круто", "Красавица", "Злата, фотосессия пронизана нежностью и изящностью, как летящие перышки, запечатленные на этих фотографиях", "Какие нежные фото", - пишут фанаты.
Певица восхитила сеть / instagram.com/zlata.ognevich
Певица восхитила сеть / instagram.com/zlata.ognevich
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