Певица показала по-настоящему весенние фото.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram снимки с нежной фотосессии.

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На кадрах звезда позирует в белой комбинации с глубоким декольте и голой спиной. А дополнила она такой образ подвеской. Волосы Злата распустила, и очень чувственно позировала на камеру.

"Как же круто", "Красавица", "Злата, фотосессия пронизана нежностью и изящностью, как летящие перышки, запечатленные на этих фотографиях", "Какие нежные фото", - пишут фанаты.

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Автор: Диана Могилевич