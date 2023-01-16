Артист старается не упускать возможности поддержать тех, кто защищает свою страну, рискуя жизнью.

Известный украинский артист Павел Зибров отправился в госпиталь к раненым украинским военным, чтобы поддержать их. Там он дал импровизированный концерт под гитару. Трогательным видео знаменитость поделился в своем блоге.

Вот как свой визит прокомментировал сам Зибров:

"Музыкально-психологическая поддержка для наших героев. К сожалению, редко выкладываю подобные видео, но на этот раз решил делиться. Это действительно важно! Спасибо каждому защитнику и защитнице за наше спокойствие! Спасибо медикам, которые под взрывами и обстрелами оказывают помощь тем, кто в ней нуждается! Пусть Господь Бог оберегает вас".

Военнослужащие поблагодарили Зиброва за выступление, а также сфотографировались с ним.

Реакция соцсетей

"Браво! Вы невероятный!"

"Какой вы молодец"

"Настоящий артист! Настоящий патриот!"

"Поддержка очень важна! Спасибо вам огромное!"

"Павел Николаевич, доброе дело делаете!"

Что Зибров говорит о войне в Украине

С первых дней после начала полномасштабного вторжения он старается всеми возможными методами помогать согражданам. Павел Зибров помимо благотворительных концертов также несет важную информационную миссию - рассказывает мировой публике правду о войне.

В одном из своих интервью он признался, что перестал общаться со своими родственниками из Крыма.

"У меня были родственники в Севастополе – больше их нет. Мы все Зибровы: Воронежская, Курская области. У меня нет родственников теперь, все. С ними тяжело разговаривать, бесполезно. Ничем не удивишь их", – поделился наболевшим украинец.

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