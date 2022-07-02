По словам артиста, родственники продолжают звонить, но он их игнорирует.

Народный артист Украины Павел Зибров разорвал отношения со всеми родственниками с Крыма и России. По его словам, они подверглись кремлевской пропаганде и говорить с ними бесполезно.

Об этом Зибров рассказал в интервью "Зірковому шляху" на YouTube.

Россияне продолжают звонить певцу, но он их игнорирует.

"У меня были родственники в Севастополе – больше их нет. Мы все Зибровы: Воронежская, Курская области. У меня нет родственников теперь, все. С ними тяжело разговаривать, бесполезно. Ничем не удивишь их", – поделился наболевшим украинец.

Зибров добавил, что не понимает звезд, которые пытаются убеждать близких и знакомых в том, что пропагандисты много лет лгали им об Украине.

"И что толку? Никакого толку нет. Они там зашорены и пусть варятся в своем котле. Разберет и поставит все на место время", – объяснил свою позицию артист.

Певец отметил, что разговаривал со своими двоюродными братьями и сестрами из России, однако они не поверили ему.

"Они пытаются мне звонить, но я не отвечаю. Что они мне нормального скажут? Ничего. Их накажет Господь. Миллионы людей говорят, что от них ничего не зависит. Если вы молчите – вы стадо баранов просто", – заключил Зибров.

Напомним, ранее Зибров выпустил песню "Я так хочу додому". Актуальная композиция посвящена людям, которые сейчас далеко от своего дома в связи с масштабным нападением России.

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