Рамина и ее избранник даже не начинали готовиться к браку.

Журналистка Рамина Эсхакзай рассказала, что она и ее возлюбленный - юрист Евгений Пронин, отменили свадьбу. Они обручились на Мальдивах еще более года назад, однако до церемонии так и не дошло.

Рамина и ее избранник даже не начинали готовиться к браку. Все закончилось на стадии обсуждения.

"Уж точно не хотим свадьбы какой-то торжественной, потому что мы рассматривали варианты и думали: это же нужно пригласить гостей, организовать. Чтобы им все понравилось, чтобы им было весело. Распланировать все. Нужно еще хорошо выглядеть, надеть платье. Это какое-то выступление, на которое смотрит большое количество людей", - рассказала для "ЖВЛ" журналистка.

По словам Рамины, сейчас им не до этого. Свадьба отнимает много сил, поэтому пара решила не устраивать церемонию.

"Сейчас просто об этом даже не думаешь", - добавила Рамина.

Избранник журналистки служил в добровольческом батальоне и воевал. Сейчас он вернулся в Киев, однако иногда выезжает на позиции. Пара живет вместе, они не планируют заводить детей. По словам Рамины, единственное, что вызывает споры между ней и Прониным, - это ее работа. Журналистка много работает, а ее избранник хочет, чтобы она уделяла ему больше внимания.

Напомним, в январе Рамина Эсхакзай попала под обстрел в Бахмуте.

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