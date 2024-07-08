Шоумен похвастался драгоценными часами.

Известный украинский ведущий и шоумен Женя Янович, который ранее ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ, показал ценную покупку. На руках знаменитости поклонники заметили часы известного бренда Rolex.

Пользователи сети активно обсуждают онлайн-трансляцию Яновича и блогера Миши Лебиги, во время которого мужчины развлекались, слушали громко музыку прямо на улице и танцевали. Стоит указать, что это возмутило их поклонников и на них полилась волна хейта, из-за веселья во время полномасштабного вторжения.

Однако другие украинцы обратили внимание не на танцы блогеров, а на ценный аксессуар Яновича. Как пишет Telegram-канал Harley Quinn, на руке Евгения во время стрима "красовались" часы Rolex.

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Стоимость брендового украшения составляет 25 тысяч евро, а это более чем миллион гривен.

"Пока все обсуждают безудержное веселье двух блогеров Яновича и Лебиги, которые все свое бл**ство прикрывают нашими военными и сборами на ВСУ, обратила внимание, что маменькин Робин Гуд Янович прикупил себе часы за 25 тысяч евро", - написала автор канала.

Пока сам Янович никак не прокомментировал дорогую покупку. Однако позже тот же Telegram-канал опубликовал опровержение наличия у ведущего часов. Поклонники Жени выяснили, что у звезды не настоящие Rolex, а подделка. Однако даже за копию часов Жене пришлось отдать кругленькую сумму. Ее стоимость составила почти 63 тысячи гривен.

Что известно о Яновиче

Евгений также известен как комик и актер. Настоящую популярность ему принесло шоу, которое он запустил вместе со студией "Мамахохотала" в 2013 году. Также он сыграл роли в фильмах "Как закалялся стайл", "Инфоголик", "Кураторы", "Преданный" и "Свое кино".

В 2022 году Янович запустил свое YouTube-шоу "Подкаст терапия". Его соведущим стал псевдопсихолог Спартак Суббота. Выяснилось, что Спартак выдает себя за другого человека и врал зрителям. Женя закрыл проект и разорвал связи с коллегой.

Напомним, ранее Маша Ефросинина похвасталась "луком" за более 300 тысяч гривен.

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