Наталья Татаринецва сообщила, что они обратились к медикам, которые помогли им установить причину судорог у крохи.

Украинская гимнастка, тренер и жена хореографа Евгения Кота - Наталья Татаринцева - и раньше жаловалась на проблемы со здоровьем у 8-месячной дочери. Но на этот раз ситуация обострилась. У девочки обнаружили другие проблемы, из-за которых у нее возникают судороги.

Супруги начали замечать, что у крохи все чаще возникают судороги. Ранее женщина рассказывала, что у Лели диагностировали розеолу, которая повлияла на нервную систему. Это стало основной причиной судорог у девочки. Однако на днях пара снова обратилась к врачам и прошла обследование с дочкой. Медики диагностировали у нее гипертонус в грудной клетке и шейном отделе.

"На днях мы посетили остеопата с Лелей и получили заключение, что у нас есть гипертонус в грудной клетке и шейном отделе. И это может вызывать судороги", - рассказала Татаринцева в своем Instagram.

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Сами Наталья и Евгений не до конца соглашаются с выводом врачей. У них есть собственное предположение относительно состояния Лели. По их мнению, судороги у дочери мог вызвать витамин D3. Однако пока звезды не уверены, действительно ли это так, и исследуют эту теорию. В своем фотоблоге гимнастка пообещала рассказать детали об этом позже.

"Сейчас мы с Евгением проверяем еще одну нашу личную теорию возникновения этих судорог, связанную с витамином D3. Впоследствии расскажу", - добавила жена танцовщика.

К слову, Кот и Татаринцева поженились в 2019 году. Они долгое время мечтали о пополнении в семье, но с этим возникли некоторые проблемы. Пара долго не могла стать родителями и у них даже диагностировали бесплодие. Однако мечта влюбленных осуществилась в июле прошлого года. Тогда на свет появилась Леля.

Напомним, ранее Женя Кот с женой заговорили об усыновлении ребенка. Супруги признались, что уже длительное время хотят взять ребенка из детдома. Супруги поделились своими планами и объяснили, когда они могут стать усыновителями.

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