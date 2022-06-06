Нотариус Кристина Горняк (Остапчук) опубликовала неоднозначный снимок.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина показала фото в летнем платье и мужской рубашке. Поклонники обратили внимание на то, что у нее округлый живот. В комментариях фанаты начали спорить, беременна ли женщина на самом деле. Сама звезда и ее супруг никак не комментировали это, однако недавно заявляли о планах завести детей, но уже после войны.

"Мечтаю, чтобы каждая девушка/женщина нашей Украины, просыпаясь, первым делом думала, что ей надеть из своего красивого гардероба, наслаждалась собой перед зеркалом, думала какие beauty-процедуры ей сделать утром, а не о том, что за окном 103-й день войны... Девочки мои, держимся!!", - написала Кристина.

А вот что ей начали писать в комментариях:

Напомним, Владимир Остапчук после войны хочет стать многодетным отцом.

Также УНИАН писал, что Владимир Остапчук не общается с детьми от первого брака из-за запрета экс-жены.

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