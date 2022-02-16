Алина Шаманская рассказала, как начинались их отношения.

Украинская блогерша Алина Шаманская несколько лет назад была ведущей программы "33 за 3". Тогда она должна была взять интервью у звезды "Квартала 95" Руслана Ханумака, но когда увидела его фото - передумала.

"Вбиваю в Google Руслан Ханумак и мне выбивает просто на какой-то остановке, на заправке, в потертой курточке, какой-то гопник, с бородой, синяки под глазами. Я звоню продюсеру и говорю: "Я очень извиняюсь, но я не хочу, брать у него интервью, вчера был Ляшко, а завтра Руслан Ханумак? Я не хочу терять рейтинги", – сказала Алина в программе "ЖВЛ".

Но позже продюсеры программы убедили ее взять интервью у Руслана. Как говорит сама Алина, после первой встречи ей показалось, что с актером они знакомы уже много лет. Да и Руслан не стал медлить и в скором времени связался с девушкой.

Читайте также64-летний Павел Зибров рассказал о сексе с женойРовно через год со дня знакомства у пары родился сын Артур. А вот свадьбу они сыграли незадолго до родов. Известно, что Руслан сделал предложение Алине во время интервью для программы "33 за 3".

Напомним, ранее Руслан Ханумак пошутил о панике из-за войны.

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