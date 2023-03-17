Павлик - это сценический псевдоним артиста.

Супруга украинского музыканта Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова рассекретила настоящую фамилию артиста.

В инста-сториз она призналась, что в паспорте Виктор Франкович записан как Павлык, а Павлик - его сценический псевдоним. Также Екатерина указала на одну деталь.

Оказывается, что старший сын артиста записан в паспорте как Павлик, а вот в свидетельстве о рождении их младшего сына Михаила указана фамилия Павлык.

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Отметим, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились в 2020 году. На тот момент они уже были знакомы 5 лет. Известно, что Репяхова была фанаткой Павлика. Когда они познакомились, он еще был женат на своей третьей жене Лоре Созаевой. Однако, как говорила девушка, она не разрушила брак. Тогда Виктор и Лора уже не жили вместе. К тому же, по ее словам, у Виктора Франковича были проблемы с алкоголем, и справиться с этим помогла ему именно она.

В июне 2020 года у них родился сын Михаил. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Екатерина с сыном отправилась за границу. Недавно она вернулась домой.

Напомним, Виктор Павлик остался без бровей.

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