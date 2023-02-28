Жена певца рассказала, что с ним произошло.

Украинский певец Виктор Павлик остался без бровей. Его жена Катя Репяхова уже рассказала об этом в Instagram.

Она отметила, что не хотела показывать мужа в социальных сетях. Однако этот инцидент заставил ее сделать исключение.

По словам Репяховой, все произошло случайно. Павлик решил побриться, а потом перепутал насадки и лишил себя сразу обеих бровей. Результат инцидента Репяхова показала на фото.

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"Он такое учудил в Буковеле. Сначала вообще не хотела вам рассказывать... Перепутал насадки на машинке (недосмотрел). Старость - не радость", - написала жена Павлика.

На фото певец действительно позирует без бровей. Впрочем, как заметно по его улыбке, Павлика это никак не расстроило. Напротив, забавный инцидент его развеселил. Однако сам певец пока никак не прокомментировал свой новый образ.

Напомним, ранее жену Павлика сильно захейтили. Репяхова сфотографировалась в белье, за что комментаторы даже назвали ее актрисой фильмов для взрослых.

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