Избранница певца работает его концертным директором, а также ведет блог.

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно ответила на вопросы своих фолловеров относительно финансов в их семье.

Откровенностями избранница Павлика поделилась в Instagram.

Репяхову спросили, кто же в их семье зарабатывает больше денег. Она ответила прямо.

"Муж больше зарабатывает, чем я. Но еще немного, и я его догоню", - добавила Екатерина.

Читайте такжеОбнаженная жена Виктора Павлика испугала его в номере отеляСейчас девушка развивает свой блог и работает концертным директором мужа. Впрочем, Екатерина призналась, что блог приносит ей больший доход.

Сейчас супруги выплачивают кредит за квартиру, которую артист приобрел в предыдущем браке. Как только этот долг будет погашен, Екатерина и Виктор будут откладывать на собственный дом.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова подала иск против экс-супруги Павлика.

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