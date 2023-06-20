По ее словам, ему это запрещает закон.

Супруга депутата Николая Тищенко - Алла Барановская - дала большое интервью Рамине Эсхакзай, в котором рассказала, почему ее супруг не пошел на фронт.

Она начала оправдывать мужа и говорить, что он не мог взять в руки оружие и пойти на фронт, потому что ему это запрещает закон. Она отметила, что люди должны помнить, что в Украине парламентско-президентское государство, и по закону о мобилизации, народные депутаты Украины не могут быть мобилизованы. То есть депутаты должны быть на месте и принимать законы.

Однако, как говорит Барановская, Тищенко бывал в опасных местах.

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"Мой муж побывал в огромном количестве командировок, где сейчас очень опасно. Для него всегда важно приезжать к нашим ребятам, и это всегда скандалы дома. Он не боится войны и быть в опасных местах", – сказала Алла.

Она также прокомментировала и то, что после 24 февраля 2022 года Тищенко находился в Закарпатской области. По ее словам, он был назначен главой закарпатской облячейки, поэтому должен был быть там.

Кроме того, она отметила, что Тищенко - независимый человек и политик, который никому ничего не должен. Именно такими словами она отреагировала на вопрос Рамины о хейте в адрес ее супруга.

Скандалы с Николаем Тищенко

Ранее народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную поездку в Таиланд.

Кроме таких поездок нардеп отмечался также многочисленными курьезными поздравлениями с праздниками.

Он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии, путал Пасху и Рождество, поздравлял только часть Украины с Днем соборности.

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