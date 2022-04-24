Отец Иванны защищает Украину от российских оккупантов.

Супруга украинского певца Романа Сасанчина - Иванна - показала отца, который попал в больницу после ранения на передовой.

Известно, что мужчина защищает Украину на Востоке. В одном из боев он был ранен российскими оккупантами. В результате он попал в больницу.

"Мой папа - наш герой, наш защитник. Я до конца своей жизни буду благодарна папе и всем защитникам за покой. Сегодня моего папу привезли с Востока, благодарю Бога за то, что он жив. Верю, Бог поможет мне снова услышать папин голос и увидеть, как он идет ко мне", - написала Иванна.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Роман Сасанчин разводится со своей супругой Иванной после четырех месяцев брака. Позже девушка отметила, что у них с Романом произошел конфликт, в котором виноваты оба. Однако они не планируют разводиться, и осознают, что должны пойти друг другу на уступки, чтобы их общая дочь Элизабет росла в полной семье.

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