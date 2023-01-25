Ее разочаровало поведение Алекса на пост-шоу.

Обсуждения вокруг выбора главного героя реалити "Холостяк" Алекса Топольского в финале проекта не утихают. По этому поводу высказалась и жена ведущего шоу Кристина Решетник.

В инста-сториз у нее поинтересовались, почему у Топольского и победительницы "Холостяка" Кати Лозовицкой не сложились отношения. Кристина ответила, что анализировала отношения пар, сложившихся на проекте, и поняла, что после такого шоу сложно построить отношения вне камер.

"Если в обычной жизни трудно прижиться вместе, то после "Холостяка" эта сложность умножена на 10 000. До этого были перелеты, подарки, эмоции, адреналин, соперничество, а тут в один прекрасный момент все резко меняется", - написала Решетник.

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Она добавила, что пройти жизненный будни не всем дано - кто-то не проходит испытание славой, кто-то путает желаемое с действительным. Что касается самого Алекса, Кристина сказала, что ей было обидно и унизительно слушать, как он на пост-шоу рассказывал о чувствах к Саше Мудрой, несмотря на то, что кольцо в финале вручил Кате.

"Катя и Алекс были действительно хорошей парой. Жаль, что у них так сложилось. Но ответ Алекса на пост-шоу о Саше, что он о ней думал – боже, как это было обидно и унизительно слышать. Хочется, чтобы мужчины всегда сохраняли свое лицо, контролировали эмоции и отвечали за слова – вот самое важное", - подытожила Кристина.

Напомним, Алекс Топольский расстался с Катей Лозовицкой вскоре после финала "Холостяка".

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