Девушка не жалеет, что рассказала всей стране о конфликте с мужем.

Супруга украинского артиста Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова недавно рассказала о грандиозной ссоре с мужем и усомнилась в том, что они и дальше будут вместе.

После таких заявлений Виктор решил задобрить свою супругу и написал в своем инста-блоге пост с признаниями в любви. Сейчас же Репяхова отреагировала на все происходящее и заверила, что не жалеет о том, что рассказала о конфликте в семье всей стране.

"Я всегда 10 раз думаю, прежде чем делать. Я никогда ничего не делаю импульсивно и сейчас я не жалею, что выставила эту сторис. Наша семья действительно переживает трудный период", – поделилась жена Павлика.

Читайте такжеКатя Осадчая и Юрий Горбунов на Николая окрестили младшего сына (фото, видео)Также она добавила, что решить этот конфликт должен сам артист, так как причиной ссоры стала его экс-жена Лора Созаева.

"Это уже ответственность Виктора Франковича, как он будет выходить из этой ситуации. Но делать вид мне не хотелось. Мне хотелось быть честной, как есть, так есть. Пусть наблюдает вся страна. Кто-то пытается явно сделать нам плохо, но, чем это все закончится, увидим", - подытожила Катя.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова подала иск на Лору Созаеву, но суд отклонил его. При этом Катя уверена, что с помощью адвоката она добьется справедливости.

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Автор: Диана Могилевич