Кристина Горняк нашла нового партнера.

Супруга украинского шоумена Владимира Остапчука укатила в Австрию, где уже успела завести новые знакомства. Так, на своей странице в Instagram она показалась в компании красивого мужчины.

Судя по всему, Кристина Горняк решила заняться бальными танцами. Она нашла школу в Вене и уже попробовала встать в пару с партнером.

"Кайфанула от души сегодня", - подписала фото Кристина.

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Отметим, Владимира Отсапчука рядом с женой нет. Вокруг их пары давно ходят слухи о разводе. Снача они все реже и реже "появлялись" в соцсетях друг друга, а сейчас и вовсе разъехались.

К тому же их друг Слава Демин сказал, что пара действительно не живет вместе. Конфликт между ними произошел уже во время полномасштабного российского вторжения.

Позже в СМи начала распространяться информация, что Остапчук и Горняк официально развелись. После этой новости Владимир удалил свою страницу в Instagram, но вскоре восстановил ее и заявил, что у него все хорошо.

А вот сама Кристина в ответе на вопрос подписчицы сказала, что она до сих пор по паспорту Остапчук. Однако больше подробностей она не раскрыла.

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